شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نجم الأهلى السابق يضع روشتة اختيار المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد عادل طعيمة، نجم الأهلي السابق، شروط التعاقد مع مدير فنى أجنبى جديد لتولى القيادة الفنية للمارد الأحمر، بعد إقالة مارتن لاسارتي عقب الخروج من بطولة كأس مصر والخسارة من بيراميدز بهدف نظيف فى دور الـ16 للكأس.

وقال طعيمة، فى تصريحات لـ"سوبر كورة"، إنه ليس شرطاً أن يكون المدرب الجديد صاحب اسم رنان فى الكرة العربية أو العالمية، بل الأهلى بحاجة إلى مدرب بمواصفات مانويل جوزيه، يحقق إنجازات للنادى ولديه ثقة فى نفسه وقبل كل هذه الشروط أن يكون عالما بقيمة وطموحات النادي الأهلي.

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وأضاف طعيمة، لاسارتي كان سعيدا بأنه حقق لقب الدوري دون النظر إلى إخفاقه فى دوري الأبطال وكأس مصر، ولا يعرف قيمة النادي الذي يدربه، رغم الإمكانيات التى وفرتها الإدارة له، ولا يرى حجم الإمكانيات الموجودة فى باقي الأندية الأفريقية، والتي لا تقارن بما يوفره مسئولو القلعة الحمراء.