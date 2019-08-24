شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخمد "فتنة" السوشيال ميديا بسبب "نيمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخمد الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، "الفتنة" التى اشتعلت خلال الأيام الماضية حول إمكانية فسخ عقد الوافد الجديد خليل حجى "نيمار" بدعوى عدم حاجة الفريق لجهوده وعدم ظهوره بشكل جيد فى التدريبات والمباريات الودية التى خاضها الدراويش خلال الفترة الماضية.

وأعلن محمود جابر وصبرى المنياوى مدير الكرة أن اللاعب لن يرحل حالياً، أن الجهاز الفنى لن يسير خلف مواقع التوصل الاجتماعى "السويشيال ميديا" التى زعمت أن النادى سيفسخ عقد اللاعب، وقرر مسئولو الدراويش الإبقاء على اللاعب، خاصة أن النادى تعاقد معه عن قناعة تامة بمستواه ونجح اللاعب فى لفت الأنظار أثناء التدريبات والمباريات الودية، وليس صحيحا أن الدراويش مازل يضعه تحت الاختبار.

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وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى فضلا عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار ومحمد حمدى زكى وإبراهيم أبو اليزيد .

ورحل عن الاسماعيلى كل من محمد عواد للزمالك ومحمود متولى للأهلى وابراهيم عبد الخالق للإنتاج الحربى وطارق طه لبيراميدز .

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل