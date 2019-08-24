شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت مصر تتصدر جدول ترتيب الدول المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى، بعدما رفعت رصيدها إلى 66 ميدالية متنوعة.

الميداليات مقسمة إلى 21 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.

جاءت جنوب أفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية بينهم 17 ذهبية و14فضيات و6 برونزيات، والجزائر فى المركز الثالث برصيد 36 ميدالية بينهم 10 ذهبيات و9 فضيات و17 برونزية.

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حقق ميداليات الذهبية لمصر كل من: رمضان درويش وعلى حازم ومحمد عبدالرحمن وعلى حازم فى الجودو، وأحمد أكرم وهانيا مورو ثلاث ذهبيات ونور الجندى ومروان القماش ومحمد سامى وفريدة عثمان ذهبيتان وعبد الرحمن العربى وذهبية 200 متر متنوع فى السباحة وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات والذى مثل المنتخب فيه كلا من فريدة العسقلانى ودعاء الغباشى، وهدايا ملاك وميسون طلبه فى التايكوندو، وذهبية الزوجى المختلط 1000 متر للتجديف، وذهبية تنس الطاولة رجال وذهبية تنس الطاولة سيدات.

بينما أحرز الميداليات الفضية كل من: جنتان العسكرى فى البلياردو، وعبدالخالق البنا ميداليتن ودارين حجازى ميداليتن وأحمد خالد عبدالخالق فى التجديف، وفريدة عثمان ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلى خلف الله ميداليتين فى السباحة، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال وفضية 100 متر حرة سيدات، وفضية 200 متر حرة سيدات، 100 متر حرة تتابع مختلط، و004 متر حرة رجال وسيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيرى ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعى فى التايكوندو، وفضية الفرق للفروسية .

وأحرز الميداليات البرونزية كل من: محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن فى الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان ومحمد قوطة فى التجديف، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان وأحمد سالم ميداليتان ومروان القماش وسارة سليمان وروان الدماطى وأحمد أكرم فى السباحة، وبرونزية الفرق رجال فى البلياردو، ومنة الله عبدالله فى التايكوندو.