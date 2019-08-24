مدرب العين الإماراتي بعد التعادل أمام الأهلي : كنا نستهدف الفوز

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السبت 24 أغسطس 2019

اعرب الكرواتي ​إيفان ليكو​ المدير الفني لفريق العين ​الاماراتي عن سعادته بالمساندة الجماهيرية القوية التي حظي بها فريقه مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد أمام ​شباب الأهلي​ في الجولة الأولى من مسابقة ​كأس الخليج العربي​ لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل 2-2 .



وابدى ليكو رضاه عن اداء لاعبيه خلال اللقاء لكنه كان يتمنى تحقيق نتيجة مغايرة امام منافسه مطالبا اياهم بإظهار التركيز المطلوب منذ أول وحتى أخر ثانية من كل مباراة وعدم إهدار الفرص التي تتسنى لهم أمام مرمى الفريق المقابل .

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واشار ليكو الى ان الاخطاء في كرة القدم واردة لكن عليهم بعد كل مباراة يخوضونها تصحيحها من اجل تجنبها في المباراة المقبلة .

وكشف مدرب العين في الختام ان سبب غياب ​كايو كانيدو​ جاء لعدم المخاطرة به بعد شعوره بألم خفيف في العضلة الخلفية مؤكدا ان البديل ​جمال معروف​ قدم أداء جيداً وظهر بمستوى متميز خلال المباراة .