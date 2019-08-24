Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي ​سالامنكا​ الاسباني الذي سقط من مصافي اندية دوري الدرجة الثانية الاسباني الى ​الدرجة الثالثة​ قرر ​اقالة​ المدير الفني الجديد للفريق مارك انطونيو ​رودريغيز​ المعروف بـ"شكيماركو"​ بعد ثلاثة ايام فقط من استلام مهامه كمدير فني للفريق.

وكان شكيماركو قد استلم منصب المدير الفني نهار الاربعاء الا ان الفريق قرر اقالة المدرب المكسيكي بعد 3 ايام فقط، حيث جاء في بيان النادي :" نشكر ​مارك انطونيو رودريغيز​ على ما قدمه خلال الفترة التي تواجد فيها مع الفريق ونتمنى له ان النجاح في مسيرته". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فريق اسباني يقيل مدربه بعد 3 أيام من استلام التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.