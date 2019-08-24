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مفاجأة جديدة في برشلونة قبل مواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

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السبت 24 أغسطس 2019

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونيةالى ان قائد نادي ​​ الارجنتيني ​ليونيل ​ سيعود الى الدفاع عن الوان حامل لقب ​الدوري الاسباني​ لكرة القدم في الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري الاسباني، 

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وقالت الصحيفة الكتالونية الى انه ولاول مرة سيلعب ميسي الى جانب مهاجم الفريق الفرنسي الجديد ​انطوان غريزمان​ في الدوري الاسباني بعد انتقاله من ​اتلتيكو مدريد​. 

واضافت الصحيفة ان ميسي سيشارك في مباراة الجولة الثانية من الدوري الاسباني امام نادي ريال بيتيس في وقت من المتوقع ان يغيب مهاجم الفريق الكتالوني لويس سواريز عن المباراة بسبب الاصابة التي تعرض لها في المباراة الافتتاحية.

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