الأهلي المصري يجد الخواجة الجديد لتدريب الفريق

Advertisements

السبت 24 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

تستمر محاولات النادي الأهلي المصري، في البحث عن مدرب الأجنبي خلفاً للأورغوياني مارتن لاسارتي، الذي أقيل عقب خسارة الأحمر أمام بيراميدز في كأس مصر.



وتُفاضل الإدارة الحمراء بين عدة مدربين منهم، الألمانى روجر شميت (52 عاما)، والإسبانى كيكى سانشيز فلوريس (54 عاما) والبرازيلى براجا، والإيطالى ماسيمو كاريرا والبرتغالى جورجى خيسو والأرجنتينى مارسيلو جاياردو والكرواتى زوران ماميتش فيما تراجعت حظوظ البرازيلى بابو أوتوري.

Advertisements

فيما نفى مسئولو القلعة الحمراء التفاوض مع البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك فرغم أن أحد وكلاء اللاعبين عرض أسم باتشيكو على إدارة الأهلى إلا أن الأخيرة رفضت الأمر جملة وتفصيلاً.

ويبحث الاهلى عن مدرب أجنبى لخلافة لاسارتى الذى تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضى بهدف نظيف فى دور الـ16 للكأس.

ويبحث محمود الخطيب رئيس النادى هذا الملف مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى برئاسة الشيخ طه إسماعيل وأمير توفيق مدير التعاقدات.