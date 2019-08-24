نجوم اليونايتد يدعمون راشفورد لتسديد ركلات الجزاء

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان نجوم نادي ​مانشستر يونايتد​ يدعمون لاعب الفريق الانجليزي ​ماركوس راشفورد​ في قضية استلامه لتسديد ركلات الجزاء.

وكان المدير الفني النرويجي اوليه غانر سولسكاير قد حدد من يسدد ركلات الجزاء براشفورد فقط بعد ابعاده للاعب الفرنسي ​بول بوغبا​ عن مسؤولية تسديد هذه الاخطاء، بعد ان اضاع بوغبا لركلة الجزاء على مرمى و​ولفرهمبتون​ نهار الاثنين الماضي بينما سجل راشفورد ركلة الجزاء في مرمى تشيلسي، في وقت كان الثنائي بوغبا وراشفورد هما الموكلان بتسديد هذه الركلات بحسب ما يقرران. Advertisements

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