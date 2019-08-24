Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 يقدم موقع الخليج 365 جدول بموعد مباريات اليوم السبت 24-8-2019، حيث هناك العديد من المواجهات الهامة فى مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة ليفربول وأرسنال فى الدورى الإنجليزى، بالإضافة إلى لقاء الزمالك وديكاداها الصومالى فى دورى أبطال أفريقيا.

دورى أبطال أفريقيا أشانتى كوتوكو Vs كانو بيلارز 6:00 الهلال Vs رايون سبورت 6:00 المريخ Vs شبيبة القبائل 6:30 ماميلودى صن داونز Vs أوتو ديو 7:00 النجم الساحلى Vs هافيا كوناكرى 8:00 ديكاداها Vs الزمالك 9:00 الرجاء Vs بريكاما يونايتد 9:00 أورلاندو بيراتس Vs جرين إيجلز 9:00 الكونفدرالية ايتوال Vs بيراميدز 6:00 الدورى الإنجليزى نورويتش سيتى Vs تشيلسى 1:30 على قناة beIN SPORT HD 2 مانشستر يونايتد Vs كريستال بالاس 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2 واتفورد Vs وست هام 4:00 على قناة beIN SPORT HD 7 Advertisements برايتون Vs ساوثهامبتون 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2 شيفيلد يونايتد Vs ليستر سيتى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 6 ليفربول Vs آرسنال 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2 الدورى الإسبانى أوساسونا Vs إيبار 5:00 على قناة beIN SPORT HD 9 ريال مدريد Vs بلد الوليد 7:00 على قناة beIN SPORT HD 3 سيلتا فيجو Vs فالنسيا 9:00 على قناة beIN SPORT HD 1 خيتافى Vs أتلتيك بلباو 9:00 على قناة beIN SPORT HD 2 الدورى الإيطالى بارما Vs يوفنتوس 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4 فيورنتينا Vs نابولى 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4 الدورى الألمانى ماينز Vs بوروسيا مونشنجلادباخ 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5 شالكة Vs بايرن ميونخ 6:30 على قناة beIN SPORT HD 5 الدورى السعودى الفتح Vs الشباب 5:50 الفيصلى Vs الفيحاء 6:05 الوحدة Vs الاتفاق 7:50

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كانت هذه تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 24-8-2019 الموعد والقنوات الناقلة.. ابرزها ليفربول وأرسنال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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