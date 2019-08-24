سولسكاير يطالب لاعبيه بتجاهل التعليقات العنصرية ضد الفريق

Advertisements السبت 24 أغسطس 2019 طالب النرويجي أوليه سولسكاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد من لاعبيه عدم قراءة التعليقات العنصرية التي تتوجه اليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد التعليقات العنصرية التي لاحقت لاعب الفريق الفرنسي ​بول بوغبا​.

وبحسب ما أشارت إليه "ديلي ميل" البريطانية طلب المدرب النرويجي من اللاعبين ان يتمتعوا بالوعي الكافي لعدم قراءة وتجاهل التعليقات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر سولسكاير ان بوغبا قادر على الترفع عن هذه الامور خاصة بعد التعليقات التي وجهت اليه اثر اضاعته لركلة جزاء نهار الاثنين في مباراة ​ولفرهمبتون​. Advertisements

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