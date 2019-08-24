شكرا لقرائتكم حازم إمام يزاحم النقاز قبل مواجهة ديكاداها الصومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالى، في المباراة المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا ، و دخل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك فى منافسة مع التونسى حمدى النقاز حول قيادة الجبهة اليمنى للأبيض

وكان حمدى النقاز قد شارك بشكل أساسى مع الزمالك فى لقاء الذهاب وتألق خلاله خاصة فى الجانب الهجومى ويدرس الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للزمالك منح حازم إمام فرصة المشاركة فى لقاء اليوم لتجهيزه أيضا بجانب النقاز لمواجهة المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

و كان الزمالك قد فاز فى الذهاب على الفريق الصومالى بسباعية نظيفة.