شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية المؤقتة تصل مقر وزارة الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة من الإتحاد الدولي فيفا بإدارة شئون الكرة في مصر لمقر وزارة الشباب الرياضة للاجتماع مع وزير الشباب . واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل و أحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هي إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة. Advertisements وبدأ الإجتماع منذ قليل بعد وصول الرباعي عمرو الجنايني رئيس اللجنة ونائبه الدكتور جمال محمد علي والأعضاء أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، فيما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج.

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