شكرا لقرائتكم صفقات الاهلي .. سر ابتعاد مهاجم مازيمبى عن الانضمام للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موليكا محروم من صفقات الاهلي

ابتعد جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الزامبي عن الإنتقال للنادي الاهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعد غلق رئيس ناديه لملف انتقاله للفريق الأحمر رغم ترحيبه في بداية المفاوضات.

في الوقت الذي بدأت لجنة التخطيط البحث عن مهاجم أجنبي بديل لتدعيم هجوم الفريق في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يرتبط بتسويق واحد من اللاعبين الأجانب، في ظل اكتمال قائمة الأجانب داخل النادي الأهلي حاليا في ظل وجود الخماسي علي معلول ووليد ازارو وجونيور اجاي وجيرالدو واليو ديانج.

حقق الاهلى نتيجة كاسحة على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز عليه بنتيجة (9-0) ضمن إياب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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الأهلي كان قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة (4-0) ليصبح مجموع المباراتين (13-0).

واستطاع الاهلى أن يحقق أكبر انتصاراته التاريخية خلال مشاركاته الأفريقية حيث لم يسبق للفريق الأحمر وأن حقق هذه النتيجة من قبل.