شكرا لقرائتكم قبل غلق الميركاتو .. المقاولون يبحث عن صفقتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينتظر مسئولو ذئاب الجبل وصول الصفقة السادسة هيكل شيخاوي لاعب وسط فريق الملعب التونسي لتدعيم وسط ذئاب الجبل، فيما تراجع مسئولو المقاولون العرب عن التعاقد مع برنس باري خلال الميركاتو الصيف الجاري لوجهة نظر فنية نن حانب عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل.
ومن المنتظر أن يضم المقاولون صفقتين جديدتين أحدهما مصري والآخر نيجيري خلال الفترة الأيام المقبلة قبل السفر إلى كرواتيا ، وذلك بعد ضم كل من : محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق، وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، ابراهيم عادل.
وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن ادارة ذئاب الجبل تعمل على تسخير كافة الامكانيات للجهاز الفني للفريق وعلى رأسه عماد النحاس لاستمرار الفريق بنفس المستوى في المسابقة المحلية بهدف الوصول الى المربع الذهبي في الموسم المقبل.
أضاف عادل أن معسكر كرواتيا المرتقب انطلاقه في 26 أغسطس الجاري سيكون فرصة جيدة لخلق روح التعاون والانسجام بين لاعبي الفريق القدامى والمستجدين استعدادا للموسم الجديد المرتقب انطلاقه في سبتمبر المقبل.
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