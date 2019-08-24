شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي أطلع برة .. كاف يشيد بماراثون أهداف الشياطين الحمر أمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد نادي أطلع برة .. سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، الضوء على الفوز العريض الذي حققه النادي الاهلي على إطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 9 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات مرحلة الاياب لدور الـ 64 بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

الأهلي ضد نادي أطلع برة .. وذكر الموقع الرسمي لـ"الكاف"، أن الاهلي العملاق المصري بلغ الدور الأول بمسابقة دوري ابطال افريقيا بطريقة رائعة بفوزه الساحق على اطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 9-0 مساء الجمعة، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 13 – 0.

الأهلي ضد نادي أطلع برة .. وأضاف "بعد الفوز ذهاباً 4-0 قبل أسبوعين، سجل الأهلي تسعة أهداف في مرمى بطل جنوب السودان ليحقق صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال 8 مرات أكبر في فوز في تاريخه القاري، هاتريك حسين الشحات، ثنائية من كل من صلاح محسن وحمدي فتحي، وهدف من أحمد فتحي وآخر ذاتي من مدافع اطلع بره مصطفى سليم منحت الأهلي فوزاً قياسياً بالإسكندرية".

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الأهلي ضد نادي أطلع برة .. ويلتقي الأهلي في دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا مع الفائز من كانو سبورت من غينيا الاستوائية أو ميكيل الإثيوبي الشهر المقبل سعياً وراء بلوغ دور المجموعات من من منافسات البطولة.