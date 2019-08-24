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شكرا لقرائتكم الأهلي ضد نادي أطلع برة .. كاف يشيد بماراثون أهداف الشياطين الحمر أمس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الأهلي ضد نادي أطلع برة .. وذكر الموقع الرسمي لـ"الكاف"، أن الاهلي العملاق المصري بلغ الدور الأول بمسابقة دوري ابطال افريقيا بطريقة رائعة بفوزه الساحق على اطلع بره من جنوب السودان بنتيجة 9-0 مساء الجمعة، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 13 – 0.
الأهلي ضد نادي أطلع برة .. وأضاف "بعد الفوز ذهاباً 4-0 قبل أسبوعين، سجل الأهلي تسعة أهداف في مرمى بطل جنوب السودان ليحقق صاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري الأبطال 8 مرات أكبر في فوز في تاريخه القاري، هاتريك حسين الشحات، ثنائية من كل من صلاح محسن وحمدي فتحي، وهدف من أحمد فتحي وآخر ذاتي من مدافع اطلع بره مصطفى سليم منحت الأهلي فوزاً قياسياً بالإسكندرية".
الأهلي ضد نادي أطلع برة .. ويلتقي الأهلي في دور الـ 32 بمسابقة دوري ابطال افريقيا مع الفائز من كانو سبورت من غينيا الاستوائية أو ميكيل الإثيوبي الشهر المقبل سعياً وراء بلوغ دور المجموعات من من منافسات البطولة.
الأهلي ضد نادي أطلع برة.. وتعددت مكاسب الأهلى من لقاء بطل جنوب السودان، فبغض النظر عن النتيجة التى جعلت الأهلى على عرش الأندية المصرية صاحبة أكبر النتائج على مستوى بطولات القارة وجعلته رابعا بين أكبر النتائج عموما فى تاريخ أفريقيا وسجلت أكبر انتصار فى تاريخه على مستوى جميع المسابقات القارية، فأنها حملت معها بشائر الأمل للجماهير بعد مستوى ملفت لعدد كبير من اللاعبين.
الأهلي ضد نادي أطلع برة .. قدم محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى المنتقل حديثًا من صفوف بيراميدز شهادة ميلاده للجماهير الأهلاوية بعدما قدم تمريرات حاسمة ومجهود بدنى كبير فى وسط الأهلى، فساهم فى وصول الشحات وأجاىى وصلاح محسن فى أكثر من مرة لمرمى الفريق المنافس من خلال رؤية فنية صحيحة، كما مهد الطريق للظهيرين فتحى ووحيد للوصول خلف خطوط المنافس وكان له الدور الأكبر بعد الشحات فى تساعية الأهلى رغم أنه لم يبصم على أهداف فى مهرجان الشياطين على بطل جنوب السودان.
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