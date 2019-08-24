شكرا لقرائتكم راحة سلبية في الاسماعيلي قبل مواجهة انبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى إراحة اللاعبين الذين شاركوا فى ودية الأمس أمام البلاستيك ، وذلك قبل مواجهة انبى المقرر لها الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت فى ختام معسكر الاسماعيلى بمدينة 6 أكتوبر .

حقق الإسماعيلى فوزا على فريق البلاستيك احد أندية المظاليم بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن سلسلة المباريات التجريبية استعدادا للموسم الجديد.

هدف الإسماعيلى الأول سجله حازم مرسى فى الشوط الأول عقب تقدم فريق البلاسيتك ثم سجل محمد هاشم هدف الانتصار من ضربة رأسية فى الشوط الثانى.

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بدأ الفريق بتشكيل ضم كل من أيمن رجب حارس مرمى ، محمد هاشم ،محمد عمار ، أحمد فتحى كاستيلو ، محمد الضرف ، مصطفى فارس ، مدحت فقوسة ، بيكيتى سيلفا ، نيمار ، حازم مرسى ، محمد حمدى زكى.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل