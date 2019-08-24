جدول منافسات اليوم للبعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل البعثة المصرية مشاركتها فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتتصدرها مصر فى ترتيب الفرق، ويخوض اليوم منتخبات كل من:
الريشة الطائرة يلتقى مع جنوب أفريقيا فى تصفيات الزوجى المختلط
كرة السلة مصر ونيجيريا ربع نهائي السيدات
الملاكمة مصطفى قمصان وزن 57 وعبدالرحمن على وزن 52
الشطرنج تصفيات المختلط
الفروسية منافسات نهائي فردى الرجال
كرة اليد مصر تواجه زامبيا فى تصفيات البطولة
البلياردومحمد الاكرادى فى نهائي فردى الرجال
السباحة يخوض لاعبى منتخب السباحة منافسات النهائي وهم فريدة عثمان و احمد أكرم و مروان ويوسف القماش و لجين عبد اللطيف و هانيا مورو و محمد حسن و ياسين الشماع و عبدالرحمن حجازى وامينة السبيلجى وروان الدماطى و سارة سليمان ومحمد سامى وعبدالرحمن العربى و على خلف الله
الثلاثى
يخوض الرباعى رحاب حسين وبسمة السلامونى و محمد خليل ومحمد شحاتة منافسات النهائي
التنسأكرم السلالى ومنار شريف يلعب كلا منهما مع منافسه المغربى بينما تلعب رنا أحمد مع لاعبة جنوب افريقيا
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