شكرا لقرائتكم خبر عن جدول منافسات اليوم للبعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل البعثة المصرية مشاركتها فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتتصدرها مصر فى ترتيب الفرق، ويخوض اليوم منتخبات كل من:

الريشة الطائرة يلتقى مع جنوب أفريقيا فى تصفيات الزوجى المختلط الريشة الطائرة يلتقى مع جنوب أفريقيا فى تصفيات الزوجى المختلط

كرة السلة مصر ونيجيريا ربع نهائي السيدات كرة السلة مصر ونيجيريا ربع نهائي السيدات

الملاكمة مصطفى قمصان وزن 57 وعبدالرحمن على وزن 52 الملاكمة مصطفى قمصان وزن 57 وعبدالرحمن على وزن 52

الشطرنج تصفيات المختلط الشطرنج تصفيات المختلط

الفروسية منافسات نهائي فردى الرجال الفروسية منافسات نهائي فردى الرجال

Advertisements الكاراتيهاحمد حسن و محمد شوقى ويوسف حماد و سارة ٧لى و على إسماعيل و يوسف بدوى و طه محمود وعبد الله عبد العزيز و ياسمين عطية و فريال عيد ومنة عقيلة وجيانا فاروق الكاراتيهاحمد حسن و محمد شوقى ويوسف حماد و سارة ٧لى و على إسماعيل و يوسف بدوى و طه محمود وعبد الله عبد العزيز و ياسمين عطية و فريال عيد ومنة عقيلة وجيانا فاروق

كرة اليد مصر تواجه زامبيا فى تصفيات البطولة كرة اليد مصر تواجه زامبيا فى تصفيات البطولة

البلياردومحمد الاكرادى فى نهائي فردى الرجال البلياردومحمد الاكرادى فى نهائي فردى الرجال

السباحة يخوض لاعبى منتخب السباحة منافسات النهائي وهم فريدة عثمان و احمد أكرم و مروان ويوسف القماش و لجين عبد اللطيف و هانيا مورو و محمد حسن و ياسين الشماع و عبدالرحمن حجازى وامينة السبيلجى وروان الدماطى و سارة سليمان ومحمد سامى وعبدالرحمن العربى و على خلف الله السباحة يخوض لاعبى منتخب السباحة منافسات النهائي وهم فريدة عثمان و احمد أكرم و مروان ويوسف القماش و لجين عبد اللطيف و هانيا مورو و محمد حسن و ياسين الشماع و عبدالرحمن حجازى وامينة السبيلجى وروان الدماطى و سارة سليمان ومحمد سامى وعبدالرحمن العربى و على خلف الله الثلاثى الثلاثى يخوض الرباعى رحاب حسين وبسمة السلامونى و محمد خليل ومحمد شحاتة منافسات النهائي

التنسأكرم السلالى ومنار شريف يلعب كلا منهما مع منافسه المغربى بينما تلعب رنا أحمد مع لاعبة جنوب افريقيا التنسأكرم السلالى ومنار شريف يلعب كلا منهما مع منافسه المغربى بينما تلعب رنا أحمد مع لاعبة جنوب افريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول منافسات اليوم للبعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.