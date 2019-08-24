شكرا لقرائتكم خبر عن جاكسون موليكا يبتعد عن الأهلي.. ولجنة التخطيط تبحث عن البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتعد جاكسون موليكا مهاجم مازيمبى الزامبى عن الانتقال للنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد غلق رئيس ناديه ملف انتقاله للفريق الأحمر رغم ترحيبه فى بداية المفاوضات.

فى الوقت الذى بدأت لجنة التخطيط البحث عن مهاجم أجنبى بديل لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم المقبل، وهو الأمر الذى يرتبط بتسويق واحد من اللاعبين الأجانب، فى ظل اكتمال قائمة الأجانب داخل النادى الأهلى حاليا فى ظل وجود الخماسى على معلول ووليد أزارو وجونيور اجاى وجيرالدو واليو ديانج.

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حقق الاهلى نتيجة كاسحة على حساب فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بالفوز عليه بنتيجة (9-0) ضمن إياب الدور التمهيدى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى كان قد فاز فى مباراة الذهاب بنتيجة (4-0) ليصبح مجموع المباراتين (13-0).

واستطاع الأهلى أن يحقق أكبر انتصاراته التاريخية خلال مشاركاته الأفريقية حيث لم يسبق للفريق الأحمر وأن حقق هذه النتيجة من قبل.