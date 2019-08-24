شكرا لقرائتكم خبر عن صفقتان تفصلان المقاولون عن إعلان قائمة الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو المقاولون العرب حسم صفقتين أخريين فى الميركاتو الصيفى الجارى للإعلان عن قائمة الموسم الجديد، وكان المقاولون قد تعاقد مع 5 لاعبين وهم: محمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق، وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان، إبراهيم عادل.

وينتظر مسئولو ذئاب الجبل وصول الصفقة السادسة هيكل شيخاوى لاعب وسط فريق الملعب التونسى لتدعيم وسط ذئاب الجبل، فيما تراجع مسئولو المقاولون العرب عن التعاقد مع برنس بارى خلال الميركاتو الصيف الجارى لوجهة نظر فنية من حانب عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل.

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ومن المنتظر أن يضم المقاولون صفقتين جديدتين أحدهما مصرى والآخر نيجيرى خلال الفترة الأيام المقبلة قبل السفر إلى كرواتيا.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس ادارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إدارة ذئاب الجبل تعمل على تسخير كافة الإمكانيات للجهاز الفنى للفريق، وعلى رأسه عماد النحاس، لاستمرار الفريق بنفس المستوى فى المسابقة المحلية بهدف الوصول إلى المربع الذهبى فى الموسم المقبل.

وأضاف عادل أن معسكر كرواتيا المرتقب انطلاقه فى 26 أغسطس الجارى سيكون فرصة جيدة لخلق روح التعاون والانسجام بين لاعبى الفريق القدامى والمستجدين استعدادا للموسم الجديد المرتقب انطلاقه فى سبتمبر المقبل.