اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تصل وزارة الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة من الاتحاد الدولى فيفا بإدارة شئون الكرة فى مصر لمقر وزارة الشباب الرياضة للاجتماع مع وزيرالرياضة. وبدأ الاجتماع منذ قليل بعد وصول الرباعى عمرو الجناينى رئيس اللجنة ونائبه الدكتور جمال محمد على والأعضاء أحمد عبد الله وسحر عبد الحق، فيما تخلف محمد فضل عن الحضور بسبب سفره للخارج. واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

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