قصة صور.. محمد ابراهيم الباحث عن المجد بعيداً عن البيت الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحداً من أحرف من أنجبت الكرة المصرية ومدرسة الفن والهندسة، محمد ابراهيم، صانع ألعاب نادي الزمالك المنتقل حديثاً إلى فريق مصر المقاصة، والذي يستعد للاصطدام بناديه السابق في أول لقاء رسمي يخوضه مع الفريق الفيومي، حيث يواجه المقاصة الزمالك 28 أغسطس الجاري في ربع نهائي كأس مصر.
صاحب الـ 27 عاماً يمتلك تاريخاً حافلاً مع القلعة البيضاء حيث شارك ابراهيم في 167 مباراة مع القلعة البيضاء، سجل محمد ابراهيم 20 هدفاً وصنع 33 آخرين، قبل أن يرحل عن القلعة البيضاء باحثاً عن المجد والفرصة الحقيقية للمشاركة في صفوف فريق مصر المقاصة.
صانع ألعاب الزمالك السابق ربطته علاقة وثيقة بالنادي الأبيض قبل تراجع مستواه منذ عودته من الاصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة الزمالك وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016 والذي انتهى بتتويج بطل جنوب أفريقيا في البطولة، إلا أن محمد ابراهيم خلع قلوب الجماهير البيضاء بعد اصابته في الكاحل حيث صنفت إصابته كواحدة من أخطر اصابات الملاعب.
الخليج 365 يسلط الضوء على حياة محمد ابراهيم في الصور التالية:
ابراهيم
ابراهيم في تدريبات المقاصة
ابراهيم وابنه
ابراهيم
محمد ابراهيم بقميص الزمالك
محمد ابراهيم في التدريبات
محمد ابراهيم في الجيم
محمد ابراهيم في زي الاحرام
محمد ابراهيم في سيارته
محمد ابراهيم في منزله
محمد ابراهيم مع الزمالك
محمد ابراهيم مع كأس الكونفدرالية
محمد ابراهيم واسرته
محمد ابراهيم ودرع دوري ابطال افريقيا
محمد ابراهيم وزوجته
محمد ابراهيم وشيكابالا
محمد ابراهيم ومحمد صلاح
محمد ابراهيم ونجله
محمد ابراهيم
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