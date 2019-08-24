شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يستبعد تشكيلة ودية البلاستيك من مواجهة إنبى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة محمود جابر، إراحة اللاعبين الذين شاركوا فى ودية الأمس أمام البلاستيك والتى انتهت بفوز الدراويش بهدفين مقابل هدف، فى مواجهة إنبى المقرر لها الخامسة عصر اليوم السبت على استاد بتروسبورت فى ختام معسكر الاسماعيلى بمدينة 6 أكتوبر .

وحقق الإسماعيلى فوزاً على فريق البلاستيك، أحد أندية المظاليم، بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة ضمن سلسلة المباريات التجريبية استعدادا للموسم الجديد.

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هدف الإسماعيلى الأول سجله حازم مرسى فى الشوط الأول عقب تقدم فريق البلاسيتك ثم سجل محمد هاشم هدف الانتصار من ضربة رأسية فى الشوط الثانى.

بدأ الفريق بتشكيل ضم كلا من أيمن رجب حارس مرمى، محمد هاشم ،محمد عمار، أحمد فتحى كاستيلو، محمد الضرف، مصطفى فارس، مدحت فقوسة، بيكيتى سيلفا، نيمار، حازم مرسى، محمد حمدى زكى.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل.