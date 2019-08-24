تشكيل الزمالك المتوقع.. ميتشو يُجري 6 تغييرات أمام ديكاداها بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365
استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة ديكاداها الصومالي بدوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة الزمالك وديكاداها ضمن إياب دور ال٦٤ لدوري أبطال أفريقيا.
وتعد المباراة هي الأولى بشكل رسمي للزمالك تحت قيادة مديره الفني الجديد الصربي ميتشو وجهازه المعاون.
ويشهد التشكيل المتوقع للزمالك إجراء المدرب الصربي لـ6 تغييرات عن التشكيل الذي لعب به الفريق الأبيض في مباراة الذهاب، حيث يبدأ محمد أبو جبل في حراسة المرمى بدلاً من محمد عواد، وعبد الله جمعة بدلاً من محمد عبد الشافي، ومحمود علاء بدلاً من محمود "الونش".
ويشهد خط الوسط عودة فرجاني ساسي بدلًا من محمد حسن، ويشارك مصطفى محمد بدلاً من عمر السعيد في خط الهجوم.
ونجح الزمالك في الفوز بمباراة الذهاب بنفس الملعب بنتيجة ٧- صفر.
ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام.
خط الوسط: محمود عبد العزيز وفرجاني ساسي.
ثلاثي خلف المهاجم: يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بن شرقي ومحمود عبدالرازق "شيكابالا".
خط الهجوم: مصطفى محمد.
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