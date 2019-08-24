ليفربول أمام أرسنال.. صراع الصدارة والبحث عن الضربة الخامسة لصلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، يخوض ليفربول أولى مبارياته الصعبة، خلال هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، عندما يستقبل على ملعبه خصمه أرسنال على "الأنفيلد" ضمن منافسات الجولة الثالثة من بريميرليج.

ما يزيد من صعوبة المباراة هو النتائج التي تحققت من الفريقين في أول جولتين، خلال الموسم الجديد؛ فقد حقق الريدز فوزًا على ملعبه بالجولة الأولى أمام نورويتش سيتي بأربعة أهداف لهدف، وبهدفين مقابل هدف أمام ساوثهامبتون ليتصدر ترتيب المسابقة برصيد ست نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن آرسنال الذي فاز أيضًا في أول جولتين أمام نيوكاسل (1-0)، و(2-1) أمام بيرنلي.

وبالطبع يبحث كل فريق عن الصدارة خاصة في ظل وجود منافسين على القمة سواء كان مانشستر سيتي أو يونايتد حيث سقط الثنائي في الجولة الماضية في فخ التعادل الإيجابي (2-2) و(1-1) على الترتيب أمام توتنهام وولفرهامبتون.

في المقابل سيكون محمد صلاح في مهمة خاصة مع ليفربول؛ حيث يمتلك النجم المصري سجلاً مميزًا بعدما ساهم أمام الجانرز بسبعة أهداف بتسجيله أربعة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف.

ويسعى صلاح في مباراته الخامسة أن يزور شباك الفريق الضيف اليوم ومساهمة فريقه في الاحتفاظ بمقعد الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي.

أما الصراع الثالث في المباراة، فسيكون في الشكل الهجومين في ظل امتلاك كل فريق ثلاثيا هجوميا ناريا؛ حيث يمتلك ليفربول محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.

في المقابل، يمتلك أرسنال ثلاثيا هجوميا قويا بداية من الجابوني الدولي بير إيمريك أوباميانج ومعه لاكازيت لاعب منتخب فرنسا ومعهم الوافد الجديد من ليل الفرنسي الدولي الإيفواري نيكولاس بيبي الذي قد يظهر أساسيًا للمباراة الأولى، بعدما شارك بديلًا في الفترة الماضية.

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بطاقة المباراة

الموعد: 6:30 مساءً

الملعب: الأنفيلد

الأسبوع: الثالث

ترتيب الفريقين: ليفربول الأول - أرسنال الثاني (6 نقاط لكل فريق)

القناة الناقلة: بي إن سبورتس 2