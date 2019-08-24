منتخب مصر لرفع الأثقال يواصل تدريباته لخوض منافسات دورة الألعاب الأفريقية

يواصل المنتخب الوطني المصري لرفع الأثقال تدريباته داخل صالة القرية الأولمبية بالرباط، مقر إقامة المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المغرب 2019.

من المقرر أن تنطلق مسابقات رفع الأثقال يوم 25 أغسطس الجاري، وفي اليوم نفسه صباح المؤتمر الفني لوضع الجدول النهائي للمسابقات.

تضم قائمة المنتخب الوطني 20 لاعبًا، عشرة لاعبين في منافسات الرجال، هم: "أحمد سعد وزن ٦٧ك، مصطفى وحيد ٧٣ ك، محمد إيهاب ٨١ ك، كريم كحلة ٨٩ ك، محمد سليم ٩٤ ك، رجب عبدالحى ١٠٢ ك، جابر فرحان،

محمد هشام ١٠٩ ك، عبدالرحمن محمد +109 ك، أحمد عادل ٨٩ ك.

وعشر اللاعبات المشاركات، هن: "هبة صالح ٤٩ ك، بسمة عماد ٥٨ ك، وكل من إسراء السيد، نعمة سعيد ٦٤ ك، رانيا عزت ٧١ ك، سارة سمير ٧٦ ك، سمر حبشى ٨٩ ك، سلمى محمد حبشي ٨٩ ك، حليمة عبدالعظيم وشيماء خلف.