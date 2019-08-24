نجاح 66 حكمًا ومساعدًا في الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء

أجرت اليوم لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اختبارات اللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى بالإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال سيناء، بمشاركة 69 حكمًا ومساعدًا، أسفرت عن نجاح 33 حكم ساحة، و33 مساعدًا.

أقيمت الاختبارات بحضور وجيه أحمد، المدير الفني للجنة الحكام، وعزب حجاج، مدير اللجنة، وسامي فاروق، مسئول اللياقة البدنية. والسويس وشمال سيناء، بمشاركة 69 حكمًا ومساعدًا، أسفرت عن نجاح 33 حكم ساحة، و33 مساعدًا.أقيمت الاختبارات بحضور وجيه أحمد، المدير الفني للجنة الحكام، وعزب حجاج، مدير اللجنة، وسامي فاروق، مسئول اللياقة البدنية.

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