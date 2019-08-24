بالمستندات.. الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ترسل إستغاثة لرئيس الجمهورية

أرسلت اللجنة المفوضة من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، برئاسة محمد الطويلة، استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، تطالبه بضرورة التدخل لوقف عمل اللجنة الخماسية المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي لا يعلم أحد عمن طرح تلك الأسماء لتولي قيادة اتحاد الكرة المصري لمدة عام حتى إقامة انتخابات جديدة. تطالبه بضرورة التدخل لوقف عمل اللجنة الخماسية المشكلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي لا يعلم أحد عمن طرح تلك الأسماء لتولي قيادة اتحاد الكرة المصري لمدة عام حتى إقامة انتخابات جديدة.

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