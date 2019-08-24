كيف رد مرتضى منصور على قرار الفيفا ومشاركة كهربا مع ديسبورتيفو؟

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عجز رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” عن الرد على الصفعة المؤلمة التي تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي، عندما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ارسال بطاقة دولية مؤقتة إلى نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي من أجل إشراك “محمود كهربا” في مباريات الفريق بدءًا من هذا الأسبوع.

وحاول مرتضى منصور تجنب الخوض في قضية محمود كهربا الذي شارك بالفعل مع ديسبورتيفو أفيش ليلة أمس الجمعة في الدوري البرتغالي.

وأخفى مرتضى منصور ما ينوي فعله أو ما يُفكر فيه بشأن كهربا خلال خرجاته الإعلامية خاصةً تلك التي تلت نشر اللاعب الدولي المصري السابق لفيديو على قناته الخاصة بموقع يوتيوب يسخر فيه من إدارة نادي الزمالك.

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وركز مرتضى منصور على ثلاث موضوعات مختلفة في تصريحاته الصحفية الأخيرة، الموضوع الأول كان يخص حارس الزمالك الجديد “محمد عواد” الذي تعرض لانتقادات لاذعة من مسؤولي فريقه السابق “الإسماعيلي”

أما الموضوع الثاني فكان يخص قناة الزمالك الرسمية وموعد انطلاقها، بينما اتجهت تصريحاته في الموضوع الثالث نحو رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “عمرو الجنايني” الذي عُين على رأس لجنة إدارة شؤون الاتحاد بقرار رسمي من الفيفا أول أمس الخميس.

سعفان وعواد

طلب مرتضى منصور من محمد عواد نسيان التصريحات الموجهة ضده والتركيز على مباريات الزمالك في الفترة القادمة، لا سيما وأن إمكانية التتويج بكأس مصر زادت بعد خروج الأهلي على يد بيراميدز في دور الـ 16.

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وقال مرتضى “أطالبه بألا يلتفت لأي تصريحات تهاجمه في الوقت الحالي من قبل مسؤولي النادي الإسماعيلي، أحذره من الرد على أي أحد، فعليه أن يضع كامل تركيزه في التدريبات والمباريات مع الزمالك”.

محمد عواد – العائد من إعارة مدتها سنة مع نادي الوحدة السعودي– كان قد أُتهم بالخيانة من قبل مدرب حراس مرمى الإسماعيلي “سعفان الصغير” والذي طالب بمنعه من دخول نادي الإسماعيلي من جديد.

قناة الزمالك

عن موضوع قناة الزمالك، أوضح مرتضى منصور “القناة سوف تنطلق من خلال ستوديو إحدى القنوات الشهيرة، وسوف يتم معاينته وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقناة النادي، مساحة هذا الاستوديو تقارب الـ 420 متر، وسيكون للقناة تردد عبر القمر الصناعي نايل سات تمهيدًا لإطلاقها قريبًا”.

ووجه مرتضى منصور شكره إلى شركة “إعلام المصريين” لمساعدته على إطلاق قناة الزمالك، مؤكدًا تحضيره لتنصيب رئيس للقناة قبل أيام من انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وسعى مرتضى منصور منذ فترة لإطلاق قناة فضائية بجودة صورة عالية الجودة، كي تليق بمتابعي القناة من جماهير نادي الزمالك أسوة بقناة النادي الأهلي التي انطلقت عام 2008 ولازالت مستمرة.

الجنايني والانتماء

في تصريحات نقلت على لسان مرتضى منصور عبر موقع البوابة نيوز بخصوص تعيين عمرو الجنايني رئيسًا للاتحاد المصري، قال رئيس الزمالك “الجنايني رجل مصرفي من أفضل الشخصيات في العالم بمجاله، ومجلسه يضم شخصيات محترمة مثل محمد فضل وغيرهم”.

ودافع عن ميول عمرو الجنايني للزمالك، قائلاً “لا يعيبه أنه ينتمي للزمالك، على العكس الزمالك دائمًا ما يظلم مع الشخصيات الزمالكاوية، وحصل على حقوقه مع أهلاوية مثل طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق”.

وبالعودة إلى محمود عبد المنعم “كهربا” وناديه ديسبورتيفو أفيش، فقد حقق صاحب الـ25 عامًا مُراده باللعب كأساسي في الجولة الثالثة من الدوري البرتغالي الممتاز أمام ريو أفي، ليلة أمس الجمعة، لكن لمدة 43 دقيقة فقط، وخسر فريقه بنتيجة 1/5.