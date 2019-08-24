دورتموند يواصل انطلاقته بفوز متأخر على كولن

نجح فريق بوروسيا دورتموند في قلب الطاولة على مضيفه كولن، العائد مجددا للعب بين الكبار، وحول تخلفه إلى فوز 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من الدوري الألماني لكرة القدم.



ويدين وصيف بطل الموسم الماضي بالنقاط الثلاث إلى الإنجليزي جايدون سانشو، الذي أدرك التعادل في آخر 20 دقيقة، والبديل المغربي أشرف حكيمي الذي منحه التقدم، قبل أن يؤكد الإسباني باكو ألكاسير الفوز بهدف ثالث.



ورفع فريق المدرب السويسري لوسيان فافر رصيده إلى 6 نقاط من المرحلتين الأوليين، بعد أن استهل الموسم الجديد بفوز كبير على أوغسبورغ 5-1 في مباراة كان الأخير أيضا السباق إلى التسجيل قبل أن يقلب دورتموند الأمور لصالحه.



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