رياضة | انتقال "ليونيل ميسي" إلى جونكيرن النرويجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتقال "ليونيل ميسي" إلى جونكيرن النرويجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم السبت، أن هناك فريق يلعب في دوري الدرجة الثالثة بالنرويج تعاقد رسميا مع ليونيل ميسي وهو موهبة نرويجية شابة.

وذكرت الصحيفة اليوم: "أعلن نادي جونكيرن بالدرجة الثالثة النرويجية التعاقد مع ليونيل ميسي بشكل رسمي".

وتابعت: "دانييل اري كنوتسن سابقا، ليونيل ميسي حاليا، هو فتى نرويجي 16 عاما غير اسمه إلى ليونيل ميسي".

وأضافت الصحيفة أن اللاعب الشاب قال في وقت سابق: "خططت من وقت أن يكون اسمي ميسي على معشوقي بكرة القدم. لا أملك موهبة كبيرة لكن أحاول قدر الإمكان محاكاة ميسي وهناك تشابه بأسلوب اللعب".