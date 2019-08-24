رياضة | نيفيل: تريزيجيه وثنائي أستون فيلا "كابوس" في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيفيل: تريزيجيه وثنائي أستون فيلا "كابوس" في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا بالثلاثي الهجومي لفريق أستون فيلا محمود تريزيجيه وويسلي وجوتا الذي تسبب في الفوز بهدفين نظيفين على إيفرتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال نيفيل لشبكة "سكاي": "تريزيجيه وويسلي وجوتا كابوس لأي دفاع فهم يرهقون قلبي الدفاع ولا يتوقفون عن الركض وهذا يسعد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بالطبع".

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وشارك تريزيجيه في 85 دقيقة أمام إيفرتون في مركز الجناح الأيسر لأول مرة هذا الموسم