رياضة | ليفربول يصطدم بأرسنال في قمة مشتعلة بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يصطدم بأرسنال في قمة مشتعلة بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب أنفيلد مباراة قوية بين ليفربول المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، وأرسنال مساء اليوم السبت، في واحدة من المباريات المنتظرة بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة اليوم بين ليفربول وأرسنال في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تكون منقولة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

ويرغب أبناء المدرب يورجن كلوب فريق ليفربول في مواصلة الانتصارات بعد تحقيق فوزين في المباراتين السابقتين أمام نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف، وعلى ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف.

على الجانب الآخر، يمني جمهور أرسنال النفس بتحقيق الانتصار ومواصلة العروض القوية بعد تسجيل انتصارين متتاليين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان آخرهما الفوز على بيرنلي بهدفين مقابل هدف في مباراة شهدت تألق القادم من ريال مدريد على سبيل الإعارة داني سيبايوس.