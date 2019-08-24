رياضة | ريال مدريد طمعان في بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد طمعان في بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره بلد الوليد في الساعة السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري الإسباني الممتاز.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى على سيلتا فيجو 3-1 لذلك يدخل مباراة اليوم أمام بلد الوليد بمعنويات مرتفعة تحت قيادة زين الدين زيدان المدير الفني للفريق وفي غياب إدين هازارد للإصابة.

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ويخطط زيدان لتحقيق فوز جديد ومنح الفرصة لجاريث بيل وخاميس رودريجيز وفينسيوس جونيور مجددًا رغم أنهم كانوا من المغضوب عليه قبل افتتاح الدوري الإسباني.

ولم يخسر ريال مدريد المباراة الأولى في على ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني في آخر 13 سنة.