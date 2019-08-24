رياضة | مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار مع باريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية عن مستقبل نيمار مع باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى خلال الأيام المقبلة لوضع خطة تهدئة جماهير الفريق فى حال عدم رحيل نيمار عن صفوف الفريق الباريسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان سيقوم بتهدئة الجماهير الغاضبة من نيمار فى حال عدم رحيله قبل يوم 30 أغسطس القادم إلى برشلونة أو ريال مدريد تمهيداً لاستمرار اللاعب فى الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار سيكون أول مباراة له مع باريس فى حال استمراره وعدم رحيله ستكون أمام ميتز فى ملعب الأخير يوم 30 أغسطس بينما المباراة الأولى له فى حديقة الأمراء ستكون بعد التوقف الدولى يوم 13 سبتمبر.