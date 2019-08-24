رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 24-8-2019.. 6 مواجهات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 24-8-2019.. 6 مواجهات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 24 - 8 - 2019، ويأتي أبرزها مباراة الزمالك ضد ديكاداها في دوري أبطال أفريقيا، وليفربول مع آرسنال بالدوري الإنجليزي، وشالكة ضد بايرن ميونيخ بالدوري الألماني، وريال مدريد أمام بلد الوليد بالدوري الإسباني، وبارما ضد يوفنتوس بالدوري الإيطالي، و القمة المرتقبة بين بنفيكا وبورتو في الدوري البرتغالي.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

دوري أبطال أفريقيا “إياب دور الـ64”

الزمالك x ديكاداها الصومالي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة On Sport.

الدوري الإنجليزي “الجولة الثالثة”

نوريتش سيتي x تشيلسي، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد x كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

شيفيلد يونايتد x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

واتفورد x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

برايتون x ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

ليفربول “محمد صلاح” x أرسنال “محمد النني”، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

الدوري الإسباني “الجولة الثانية”

أوساسونا x إيبار، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 9.

ريال مدريد x بلد الوليد، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

سيلتا فيجو x فالنسيا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

خيتافي x أتليتك بيلباو، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

الدوري الإيطالي “الجولة الأولى”

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بارما x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

فيورنتينا x نابولي، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

الدوري الألماني “الجولة الثانية”

ماينز x بوروسيا مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

هوفنهايم x فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

فورتونا دوسلدورف x باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

شالكه x بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

الدوري البرتغالي “الجولة الثالثة”

بنفيكا x بورتو، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة Benfica TV 1.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان “الدوري السعودي للمحترفين” الجولة الأولى

الفتح x الشباب، تقام المباراة في تمام السادسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 2 HD.

الفيصلي x الفيحاء، تقام المباراة في تمام السادسة وخمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة وخمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT +1.

الوحدة x الإتفاق، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا عشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA Sports 1 HD.

الدوري التونسي “الجولة الأولى”

الافريقي التونسي x الملعب التونسي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الوطنية 1.

شبيبة القيروان x سليمان الرياضي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

اتحاد تطاوين x الترجي التونسي، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.