رياضة | ماذا الذي تغير في الكالتشيو هذا الموسم؟

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هل انتقل دي ليخت ولوكاكو وبالوتيلي إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بفضل المشرّعين الطليان؟ اعتمد مجلس النواب في نهاية يونيو ، قبل افتتاح فترة الانتقالات الصيفية، مجموعة تدابير تحفيزية للاقتصاد تُسمى "مرسوم النمو"، ساهمت بمساعدة أندية كرة القدم من الناحية الضريبية.

وتم توسيع المادة الخامسة من هذا المرسوم، المخصصة أساساً لـ"عودة العقول"، عبر نظام ضريبي مناسب مُنح لفئات معينة من أصحاب الشهادات لتشمل المهن الرياضية.

في الواقع، يسمح هذا البند للطليان أو الأجانب الذين يستقرون في إيطاليا بعد سنتين على الأقل في الخارج ويلتزمون بالبقاء سنتين على الأقل ولمدة أقصاها 5 سنوات الاستفادة من شروط ضريبية تفضيلية.

وبدءاً من العام 2020، سيتم إعفاء 50% من دخلهم من الضرائب، فيما يبقى النصف الآخر خاضعاً لضريبة بنسبة 43%، وقبل تعديل في اللحظة الأخيرة، كان من المتوقع خضوع 30% فقط من العائدات للضرائب.

وفي حالة لاعبي كرة القدم الذين يتم التفاوض بشأن رواتبهم الصافية، تبدو الأندية من أكبر المستفيدين، وقد أشارت إلى هذا الموضوع صحيفة إل بايس الإسبانية اليومية في تقرير بعنوان "الدوري الإيطالي ملاذ ضريبي".

يرى المحامي أنتونيو لونغو عضو مكتب دي إل آي في تصريح لموقع كالتشو إي فينانتسا المتخصص: "هذا تدبير قد يكون له آثار ملموسة جداً على الميزانيات المالية للأندية وحجم أجورها، وعامل تزداد أهميته في ما يتعلق باللعب المالي النظيف".

وبحالة ماتيس دي ليخت، فإن المدافع الهولندي الشاب القادم إلى يوفنتوس مقابل 75 مليون يورو، سيوفر على عملاق تورينو نحو 4 ملايين يورو سنوياً بفضل المرسوم الجديد، وفقاً لحسابات "دي إل آي".

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وينال دي ليخت راتباً صافياً يبلغ 8 ملايين يورو سنوياً، وكان بطل الدوري سيدفع 14 مليوناً أجمالياً فيما انخفض هذا المبلغ إلى 10,1 مليون يورو مع المرسوم الجديد.

وبالطريقة عينها، ينال المدافع الأوروغوياني دييغو غودين 6,75 ملايين يورو سنوياً مع ناديه الجديد إنتر، ما يعني إنفاق "نيراتزوري" 8,5 ملايين يورو بدلاً من 11,8 مليوناً قبل القانون الجديد.

ويطبق نظام "الترحيل" هذا في فرنسا، لكن على جزء أصغر من الراتب وبشروط أكثر صرامة، ويُذكّر أيضاً بـ"قانون بيكهام" الذي بدأ تطبيقه مطلع الألفية الثالثة في إسبانيا وكان النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام من أوائل المستفيدين منه بعد انضمامه إلى ريال مدريد.

وقدّرت الصحف المحلية أن هذا التدبير الجديد ساهم بإعادة المهاجم المشاغب ماريو بالوتيلي إلى الدرجة الأولى، إذ سيحمل ألوان بريتشيا المتواضع، أو بانضمام البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر والفرنسي فرانك ريبيري إلى فيورنتينا.

وتبدو المعطيات مشابهة بالنسبة للمدربين، وقد يستفيد إنتر في ما يخص راتب مدربه الجديد أنتونيو كونتي العائد بعد موسمين في إنجلترا، ولن يكون بمقدور ماوريتسيو ساري، المدرب الجديد ليوفنتوس، الاستفادة منه لأنه أمضى موسماً يتيما مع تشيلسي الإنجليزي.

لكن على المستفيد من هذا القانون تسديد "مساهمة تضامن" بنسبة 0,5% من راتبه الخاضع للضريبة لتطوير كرة القدم لدى الشباب.

في المقابل، لا يمكن الجمع بين هذه الميزة الضريبية ونظام آخر يرجع تاريخه إلى العام 2017، والذي يستفيد منه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو القادم إلى يوفنتوس الصيف الماضي.

ويتعلق الأمر بـ"ضريبة ثابتة" تسمح للمكلّفين بدفع ضريبة ثابتة من العائدات المكتسبة في الخارج، على غرار عقود الرعاية، قدرها 100 ألف يورو سنوياً.