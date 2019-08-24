الان تتابع تعرف على مواعيد إغلاق «الميركاتو» الصيفي للدوريات الأوربية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365: تواصل الأندية الأوروبية البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قبل انطلاق الموسم الجديد 2019-2020، لتحقيق طموحات جماهيرها. وأغلقت أندية الدوري الإنجليزي ملفات تعاقداتها مبكراً في 8 أغسطس (آب) الجاري، على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى التي تمتلك أفضلية على “البريميير ليغ” لما يقارب الشهر. وفي ما يلي مواعيد إغلاق “الميركاتو” الصيفي للدوريات الأوربية: Advertisements – إيطاليا 25 أغسطس (آب) – إسبانيا 2 سبتمبر (أيلول) – ألمانيا 2 سبتمبر (أيلول) – فرنسا 2 سبتمبر (أيلول) – هولندا 2 سبتمبر (أيلول)

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