شكرا لقرائتكم مدرب الاهلي .. المجلس الأحمر يسابق الزمن للتعاقد مع خواجة جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُكثّف مسئولو النادى الاهلى اتصالاتهم ومفاوضاتهم لحسم ملف المدير الفنى الأجنبى الذى سيتم التعاقد معه خلال الأيام القليلة المقبلة على صعيد الأسماء المُرشحة لتدريب الفريق.

وتُفاضل الإدارة الحمراء بين عدة مدربين منهم، الألمانى روجر شميت (52 عاما)، والإسبانى كيكى سانشيز فلوريس (54 عاما) والبرازيلى براجا، والإيطالى ماسيمو كاريرا والبرتغالى جورجى خيسو والأرجنتينى مارسيلو جاياردو والكرواتى زوران ماميتش فيما تراجعت حظوظ البرازيلى بابو أوتوري.

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فيما نفى مسئولو القلعة الحمراء التفاوض مع البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك فرغم أن أحد وكلاء اللاعبين عرض أسم باتشيكو على إدارة الأهلى إلا أن الأخيرة رفضت الأمر جملة وتفصيلاً.

ويبحث الاهلى عن مدرب أجنبى لخلافة لاسارتى الذى تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضى بهدف نظيف فى دور الـ16 للكأس.

ويبحث محمود الخطيب رئيس النادى هذا الملف مع لجنة التخطيط للكرة بالنادى برئاسة الشيخ طه إسماعيل وأمير توفيق مدير التعاقدات.