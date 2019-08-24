موعد مباراة ليفربول وأرسنال اليوم في البريميرليج.. والقناة الناقلة والمعلق.. والغيابات والتشكيل

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة العالمية، على موعد مع قمة نارية بين ليفربول، وأرسنال، في السادسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليفربول قد فاز في الجولة الأولى على نوريتش سيتي بأربعة أهداف لهدف، وحقق فوزا صعبا على ساوثهامبتون بهدفين لهدف في الجولة الثانية.

ويحتل ليفربول المركز الأول في الدوري برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أرسنال.

وحصد ليفربول منذ أيام لقب كأس السوبر الأوروبي على حساب مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح.

ويدخل ليفربول الموسم الجديد كوصيف بطل البريميرليج، ويأمل في الفوز باللقب هذا العام.

وخسر ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية، منذ أيام على يد مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول الحارس الأساسي أليسون، ونابي كيتا للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ كلوب للريدز بتشكيل مكون من:

الحارس: أدريان

Advertisements

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- ماني

تشكيل الأرسنال

حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: ديفيد لويز - سوكراتيس - مايتلاند نيلس - مونريال

خط الوسط: تشاكا - جاندوزي - سيبايوس

خط الهجوم: نيكولاس بيبي - لاكازيت - أوباميانج.

القناة الناقلة والمعلق

تذاع المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق: علي محمد علي.