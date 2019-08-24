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الأهلي يسابق الزمن لحسم ملف المدرب الأجنبي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُكثّف مسئولو النادي الاهلي اتصالاتهم ومفاوضاتهم لحسم ملف المدير الفني  الأجنبي الذي سيتم التعاقد معه  خلال الأيام القليلة المقبلة على صعيد الأسماء المُرشحة لتدريب الفريق.

وتُفاضل الإدارة الحمراء بين عدة مدربين منهم، الألماني روجر شميت (52 عاما) ، والإسباني كيكي سانشيز فلوريس (54 عاما) والبرازيلي براجا ، والإيطالي ماسيمو كاريرا والبرتغالي  جورجي خيسو والأرجنتيني مارسيلو جاياردو والكرواتي زوران ماميتش فيما تراجعت حظوظ البرازيلي بابو أوتوري.

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فيما نفى مسئولو القلعة الحمراء التفاوض مع البرتغالي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك فرغم أن أحد وكلاء اللاعبين عرض أسم باتشيكو على إدارة الأهلي إلا أن الأخيرة رفضت الأمر جملة وتفصيلاً.

ويبحث الاهلي عن مدرب أجنبي لخلافة لاسارتي الذي تمت إقالته مؤخراً بعد الخروج من كأس مصر بالخسارة من بيراميدز السبت الماضي بهدف نظيف في دور الـ16 للكأس.

ويبحث محمود الخطيب رئيس النادي هذا الملف مع لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة الشيخ طه إسماعيل وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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