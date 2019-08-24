شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد ديكاداها فى ضربة البداية لميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الزمالك مواجهة ديكاداها الصومالى، فى التاسعة من مساء اليوم، لأول مرة تحت قيادة الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للفريق، فى المباراة التى تأتى ضمن إياب دور الـ64 لدورى أبطال إفريقيا، يعد اللقاء الرسمى الأول للمدرب الصربى بعد قيادة طارق يحيى للفريق فى مواجهة الذهاب والتى انتهت لصالح الأبيض بسباعية نظيفة قبل أن يتم تسليم المهمة لميتشو. ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى: ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. Advertisements خط الدفاع: حمدى النقاز أو حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. خط الوسط: محمود عبد العزيز أو محمد حسن وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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