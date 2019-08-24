أهلي 2003 يبدأ معسكر دمياط اليوم إستعداداً لبطولة الجمهورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يسافر فريق الناشئين لكرة القدم بالأهلي مواليد 2003 اليوم السبت إلى محافظة دمياط للدخول في معسكر مغلق لمدة أسبوع، في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة الجمهورية.
الفريق الذي يقوده المدير الفني محمد سعد يؤدي تدريبه الصباحي اليوم ثم يتجه بعد ذلك إلى دمياط، ومن المقرر أن يخوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر، الذي ينتهي يوم الخميس المقبل.
ويستعد فريق مواليد 2003 للمشاركة في بطولة الجمهورية التي تنطلق منافساتها يوم السبت 14 سبتمبر المقبل، حيث يواجه سموحة في لقاء الجولة الأولى، قبل أن يواجه الزمالك في الجولة الثانية.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديراً فنياً، وشريف عبد الفضيل مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً، وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيب الفريق وأحمد ممدوح إخصائي التدليك.
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