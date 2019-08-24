شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام ينافس النقاز على قيادة جبهة الزمالك أمام ديكاداها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك فى منافسة مع التونسى حمدى النقاز حول قيادة الجبهة اليمنى للأبيض فى مواجهة ديكاداها الصومالى، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا، كان الزمالك قد فاز فى الذهاب على الفريق الصومالى بسباعية نظيفة.

وكان حمدى النقاز قد شارك بشكل أساسى مع الزمالك فى لقاء الذهاب وتألق خلاله خاصة فى الجانب الهجومى ويدرس الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للزمالك منح حازم إمام فرصة المشاركة فى لقاء اليوم لتجهيزه أيضا بجانب النقاز لمواجهة المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.