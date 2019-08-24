الامارات | اتحاد الكرة العراقي يجدد عقد المدرب كاتانتش

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة العراقي يجدد عقد المدرب كاتانتش والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد اتحاد العراق لكرة القدم عقد مدرب المنتخب الوطني السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش ليقود اسود الرافدين في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وبطولة اسيا 2023، وذلك بعد ان وافق المدرب كاتانيتش على عدد من الشروط التي فرضها اتحاد الكرة ومنها ان يكون مدرب محلي مساعد له ضمن الجهاز الفني للمنتخب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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