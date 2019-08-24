الامارات | 3 ركلات جزاء تفرض التعادل في قمة العين وشباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ركلات جزاء تفرض التعادل في قمة العين وشباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز أحمد خليل هدفاً في الوقت القاتل من ركلة جزاء، ليتعادل شباب الأهلي مع العين بهدفين لكل فريق، على استاد هزاع بن زايد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، بعدما شهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء، بواقع ركلتين للعين وركلة لشباب الأهلي.

جاءت البداية مثيرة، بعدما حصل العين على ركلة جزاء بعد مرور 4 دقائق، عندما عرقل لاعب شباب الأهلي، عبدالعزيز الكعبي، لاعب "الزعيم"، جمال معروف، وسددها التوغولي لابا كودجو في المرمى محرزاً الهدف الأول في الدقيقة السادسة.

دخل شباب الأهلي أجواء اللقاء بعد الهدف ولكن دون تشكيل خطورة على مرمى الحارس خالد عيسى، وكان أنشط لاعبي "فرسان دبي"، المولدوفي لوفانور هنريكي، الذي سدد أكثر من كرة، غابت عنها الدقة.

Advertisements

أما الشوط الثاني شهد نشاطاً كبيراً من شباب الأهلي بعدما أجرى المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا تبديلين بنزول أحمد خليل والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا بدلاً من خلفان حسن وحسن إبراهيم، إذ كاد لوفانور أن يحرز الهدف الأول من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرت علت العارضة بقليل (63)، قبل أن يحرز لوفانور هدف التعادل بطريقة رائعة في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 78 العين على ركلة جزاء ثانية، بعدما عرقل ماجد ناصر، اللاعب محسن عبدالله، وأحرزها التوغولي لابا كودجو مضيفاً الهدف الثاني، بينما حصل شباب الأهلي على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، أحرزها أحمد خليل لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.