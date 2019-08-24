شكرا لقرائتكم الزمالك وديكاداها اليوم فى أول اختبار للصربى ميتشو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت، فى المباراة المقرر إقامتها على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الـ64 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، فى مباراة ستشهد حضور 10 آلاف مُشجع، إلا أن مُهمة الأبيض تكاد تكون محسومة فى التأهل للدور التالى، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز أبناء ميت عقبة بسبعة أهداف دون رد.

تُعد مباراة الزمالك اليوم، هى الأولى التى سيقودها الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفنى الجديد للأبيض الذى تولى المهمة الفنية للفريق خلفاً لطارق يحيى الذى حل بديلاً لخالد جلال الذى رحل عن قيادة الفريق عقب خسارة بطولة الدورى الممتاز للموسم المنقضى، وتولى طارق يحيى قيادة الفريق الأبيض فى مباراة وحيدة بصفة مؤقتة وذلك أمام ديكاداها الصومالى، فى ذهاب الدور التمهيدى للبطولة، لذا سيحرص ميتشو على تقديم بداية جيدة له مع الفريق خاصة وأن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأبيض بنتيجة كبيرة وهو ما يعنى أن الجماهير البيضاء ستنتظر تقديم عرض وأداء مميز، ليكون مؤشر للفرق المنافسة فى البطولة أن الفارس الأبيض قادم للمنافسة على اللقب، الغائب عن قلعة ميت عقبة منذ 17 عاما، عندما توج الفريق بدورى أبطال إفريقيا للمرة الخامسة فى تاريخه عام 2002، على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

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فيما حرص ميتشو على مشاهدة عدد من التسجيلات لمباريات الزمالك الماضية بالإضافة إلى مشاهدة مباراة الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال، للتعرف على إمكانيات لاعبى الأبيض، بجانب الوقوف على نقاط القوة والضعف التى سيبنى عليها خطته فى مباراة اليوم، حيث يدرس المدير الفنى الصربى، إشراك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة الذهاب والدفع بآخرين طبقًا لمجريات المباراة من أجل الحكم على مستواهم خاصة أن الأبيض سيكون أمامه مباراة مصيرية عقب لقاء ديكاداها، وذلك عندما يواجه مصر للمقاصة، فى ربع نهائى كأس مصر، فى المباراة المحدد لها يوم 28 من أغسطس الجارى كما حرص ميتشو من خلال تدريبات الزمالك على تصحيح الأخطاء من خلال التقسيمة المصغرة التى أجراها استعدادا للمباراة.