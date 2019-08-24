شكرا لقرائتكم تفاصيل زيادة بدلات الحكام بمباريات الدورى الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اتحاد الكرة على زيادة بدلات الحكام فى الموسم الجديد 2019 – 2020 بالتنسيق بين ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية مع سمير عثمان رئيس لجنة الحكام . ورصد اتحاد الكرة مبلغ 5 آلاف جنيه للحكم فى الدوري الممتاز و 3750 للحكمين المساعدين الأول و الثاني و 2500 للحكم الرابع و الإضافيين. بينما يحصل على دورى القسم الثاني على مبلغ 1750 جنيه و1250 للمساعدين و 1000 جنيه للحكم الرابع.

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