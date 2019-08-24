شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواجه إنبى وديا عصر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت ، فريقى الاسماعيلى وانبى مباراة ودية على ستاد بتروسبورت فى إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الجديد . وكان الاسماعيلى قد واجه البلاستيك مساء الجمعة فى إطار مبارياته الودية بمعسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر استعداداً لمواجهة بطل ليبيا. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل. Advertisements وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32، حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.

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