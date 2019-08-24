شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي للجنة الخماسية لاتحاد الكرة بمقر الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اليوم ، السبت، مسئولو اللجنة الخماسية الجديدة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أولى مؤتمراتهم الصحفية للتعريف بالمرحلة المقبلة وخطتهم لإدارة الرياضة المصرية لمدة عام وتحديداً حتى نهاية 31 يوليو 2020 ، ومن ثم إقامة إنتخابات فى شهر أغسطس المقبل لدورة جديدة لمدة 4 سنوات.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل و أحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هي إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة ، و تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءً على التعديلات الجديدة ، و تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً ، كما يسبق المؤتمر الصحفي جلسة للجنة الخماسية فى العاشرة صباح اليوم مع أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة لتهنئتهم بالمنصب الجديد والتأكيد على مساندة الدولة للجنة لتسهيل مهمتهم و إعادة ترتيب الأوراق داخل اتحاد الكرة.

كما يعقد مسئولو اللجنة الخماسية أولى إجتماعاتهم اليوم لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف فى دور الـ16 ، وسيتم إستعراض الأسماء المرشحة على أن يتم تحديد جلسة أخرى خلال الأسبوع الجاري لحسم اختيارات الجهاز الفني بالكامل ، ويعد حسام البدري و حسن شحاته و حسام حسن و إيهاب جلال و طلعت يوسف المرشحين لمنصب المدير الفني للمنتخب ، إلى جانب أسماء طارق مصطفي نجم الزمالك السابق و عبد الظاهر السقا لاعب إنبي السابق و أحمد حسن لاعب الأهلي و الزمالك السابق أبرز المرشحين لمنصب المدرب العام ،كما يتطرق المجلس إلى لائحة النظام الأساسي والعمل على تعديلها خلال الفترة المقبلة والتجهيز للإنتخابات المقبلة ، و أيضاً النظر فى التعديلات التى تمت على دورى القسم الثاني و الثالث و هل سيتم العمل بالقرارات التى أتخذت الأيام الماضية وهى بأن تكون مجموعات القسم الثاني من 16 فريقا لكل منها بدلا من 12 فريقا السابق إعدادها , على أن يتم تصعيد 8 فرق السابق وصولها إلى دورة الترقي , فيما لم تتوصل اللجنة لآلية تحديد الفرق الأربعة الأخرى، وحرصا من الاتحاد على مبدأ الشفافية الكاملة فقد قرر تحديد الفرق الأربعة الأخرى من بين الفرق ال 12 الهابطة إلى القسم الثالث وهي أندية: الوليدية , النصر للتعدين, ناصر ملوي, تحرير أسوان, أبي صقل , الشمس, دمياط, بورتو, سيدي سالم, الجزيرة بمطروح, كفر الشيخ, تلا ، ومن المقرر أن يتم تقسيم الفرق ال12إلى ثلاث مجموعات كل منها 4 فرق تقام فيما بينها مسابقة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور و يتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام و مصاريف الملاعب التي تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل.