شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر بدلات الحكام فى الموسم الجديد 2019 – 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على زيادة بدلات الحكام فى الموسم الجديد 2019 – 2020 بالتنسيق بين ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية مع سمير عثمان رئيس لجنة الحكام .

ورصد اتحاد الكرة مبلغ 5 آلاف جنيه لحكم الساحة فى الدوري الممتاز و 3750 للحكمين المساعدين الأول و الثاني و 2500 للحكم الرابع و الإضافيين.

بينما يحصل الحكام فى دورى القسم الثاني على مبلغ 1750 جنيه و1250 للمساعدين و 1000 جنيه للحكم الرابع.

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بدلات الحكام فى الموسم الجديد

بينما يحصل حكم مباريات دورى القسم الثالث على 800 جنيه و حكم القسم الرابع على 300 جنيه.

من المقرر أن ينطلق الدورى الممتاز يوم 19 سبتمبر المقبل بينما لم يتم تحديد الموعد النهائى لدورى القسم الثاني و المرجح إنطلاقه نهاية شهر سبتمبر المقبل.